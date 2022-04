RÄPIREEDE! Reket soovib lilli, Clicherik & Mäx panevad peo püsti ja Põhja-Tallinn õpetab koos Irja Lutsariga, kuidas oma peaga mõelda! 

Otsa teeb lahti Reket, kelle uhiuus pala „Too Mul Lilli“ on üllatavalt tempokas. On ju mees viimasel ajal keskendunud rohkem n-ö rahulikumale lemberäpile. Video on mõnus tantsuline ja lugu tõmbab käima.

Kui Reketi puhul ei pruugi tempokust alati oodata, siis Clicheriku & Mäxiga seda probleemi ei ole. Alati võib kindel olla, et jalg hakkab juba esimestel sekunditel takti lööma ja pea kaasa nõksuma. „Pargi 6“ ei ole erandiks. Selgi korral tunnevad mehed mussi tegemisest puhast lusti ja seda on mõnus kuulata-jälgida. Tõenäoliselt ketravad raadiojaamad seda hitti veel pikalt.

Lugu ise räägib teisiti mõtlemisest, videos kritiseeritakse (vist) maske ja vaktsineerimist, Irja Lutsar pakub lastele burksi ja limonaadi ning räpparite tekstist leiduvad kujundid on arusaamatud. Ühes kohas öeldakse „persona non grata“ asemel „persona non grate“, et see riimuks sõnaga „vaated“.