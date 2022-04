Demi Moore semmib endast 13 aastat noorema staarkokaga 

New Yorgi kõmuleht kirjutab, et Moore (59) kurameerib juba mitu kuud tasahilju kuulsa New Yorgi koka ja restoraniomaniku Daniel Hummiga (46). Šveitsist pärit Humm on kokandusmaailmas täielik rokkstaar. Posti allika teatel on suhe praegu tulikuum. „Daniel teeb Eleven Madison Parki restoranis väga pikki ja raskeid tööpäevi, aga ta leiab tihti aega, et Demile seal romantilisi õhtusööke korraldada.“