KUMMALINE KÄITUMINE JA OHTLIKUD OLUKORRAD: „Bruce Willis ei saanud enam arugi, miks ta võtetel on.“ 

Los Angeles Times kirjutab, et mure „Visa hinge“ staari Willise vaimse seisundi pärast levis võtteplatsidel juba aastaid. Näiteks palus 2020. aasta juunis Bruce'i järjekordse action-filmi „Out of Death“ režissöör Mike Burns stsenaristi viimasel hetkel, et too staari repliike viie lehekülje võrra lühendaks. Ta ei põhjendanud, miks. Ka dialooge tehti napimaks ja monoloogid jäeti üldse välja – ilmneb, et Willis polnud suuteline neid ette kandma. Afaasia puhul on insuldi, ajutrauma vms tõttu raskendatud kas ainult sõnade väljaütlemine ja kirjutamine või ka kõne mõistmine.