Näitleja Elina Purde lõi ukrainlaste toetamiseks mittetulundusühingu: mu postkasti tuleb kirju abipalvetega rohkem, kui ma aidata suudan 

„See on vabatahtlik ettevõtmine ja veerenud lumepallina sellest, et ma olin Niine 2 (pagulaste vastuvõtukeskus) vabatahtlik. Käisin aitasin, sest ma räägin puhtalt vene keelt. Minu keldrist sai asjade kogumispunkt – riided, jalanõud, mänguasjad, hügieenitarbed, ja see kõik on jõudnud sinnani, et eilse seisuga sai vormistatud MTÜ Käsikäes ukrainlastele,” rääkis näitlejanna.