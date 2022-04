Röögatu väide: filmiakadeemia valetab, väites, et palus vägivallatsenud Smithil Oscari-galalt lahkuda?! 

Oscareid jagav filmiakadeemia hiljutises avalduses, et pidanuks olukorda paremini haldama, kuid lisas: nad palusid Smithil pärast vägivaldset intsidenti lahkuda, kuid too keeldus. Veidi hiljem anti Willile üle parima meespeaosatäitja auhind - tema karjääri esimene Oscar. Akadeemia sõnul on Smithi suhtes algatatud distsiplinaarmenetlust ning 16. aprillil otsustatakse, milline karistus superstaari ootab.

Filmiväljaande Variety allikad kinnitavad sama: „Kuningas Richardi“ tähel ei palutud lahkuda. Nii akadeemia president David Rubin kui tegevjuht Dawn Hudson olevat väljendanud soovi, et raevuhoos käed käiku lasknud Smith lahkuks tseremoonialt. Kuid Will Packer olevat olnud see, kes Smithi juurde läks ja ütles, et sõu tegijad soovivad tema jäämist.