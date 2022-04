62 AASTAT KOOS! Lilli Prometi ja Ralf Parve lugu: „See oli niisugune armastus, mille kohta öeldakse: niisugust armastust pole olemas.“ 

MIDAGI ILUSAT: „Mida sa teed?“ hüüdis Lilli teise tuppa Ralfile. „Ma niisama.“ – „Kui niisama, siis tule ja ütle mulle midagi, midagi ilusat.“ – „Kõik ilusamad eesti sõnad on ära kulunud.“ – „Siis lase käiku prantsuskeelsed.“ Foto: Faivi Kljutšik / ERR

On vähe paare, kellele on antud elada koos üle 60 aasta. Ja mitte pelgalt koos, vaid armastuses koos elada. Kirjanikest abielupaaril Lilli Prometil ja Ralf Parvel oli see õnn. Oma prometiinides tänas Lilli mitmel korral saatust armastava mehe eest: „Õhtul magama heites mõtlesin kahetsevalt: kui lühike on iga õnnelik päev armsa inimesega. Ja hommikul ärgates: milline rõõm, et iga päev algab armsa inimese kõrval.“