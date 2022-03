Inger esitleb lühialbumit, mille lood peegeldavad viimastel aastatel tema elus toimunut 

Debüüt-EP „Higher Self“ räägib viie eripalgelise laulu kaudu loo, mis on laulja elus vahepealsed aastad toimunud ning kuidas on kulgenud iseendani jõudmise teekond. EP kätkeb teekonna ilusid ja valusid, mis saavad ühtse terviku 21. aprillil toimuval kontserdil, kus Inger jutustab ka laulude taustalood, mida illustreerivad temaatilised pildid ning videod. Kui digikanalites kõlavad palad kaasaegses produktsioonikuues, siis esmakordselt saavad kõik EP laulud aga kõlama hoopis live-versioonis koos bändiga.

„Idee teha EP esitluskontsert enne selle ilmumisaega tuli soovist pakkuda kuulajale esmast kõlapilti just live-versioonis, et võimaldada vahetut ja autentset kogemust, kuna need kaks märksõna hoiavad ka EP sünniloos võtmekohta,“ kirjeldas Inger kontserdi sünnilugu ning lisas: „ühtlasi tähistab „Higher Self“ minu jaoks ka karjääris uut peatükki, kuna soolo Ingerile on lisandunud bänd ning ka EP helikeel on miski, mida senituntud Ingeri sulest ehk ei ootakski,“ sõnas laulja.