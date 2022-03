KARJÄÄRI KURB LÕPP: kas Bruce Willise sandistas filmivõtteil saadud peatrauma? 

Willise ja tema eksabikaasa Demi Moore'i kolmest tütrest vanim, 33aastane Rumer Willis avaldas kurva uudise oma Instagrami kontol. „Tahtsime Bruce'i vapustavatele poolehoidjatele teatada, et meie kallil Bruce'il on tekkinud mõned terviseprobleemid ja hiljuti diagnoositi tal afaasia, mis mõjutab tema kognitiivseid võimeid. Seetõttu taandub Bruce pärast põhjalikku kaalutlemist karjäärist, mis on talle nii tähtis olnud,“ seisab lähedaste avalduses. Pere lisab, et neil on käsil katsumusterohke aeg. „Oleme väga tänulikud teie kestva armastuse, osavõtlikkuse ja toetuse eest.“