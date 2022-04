VANA HING NOORES KEHAS! Naiste mentor Merilin Ruus: mulle meeldis oma muresid ning enesetunnet alkoholi ja peoga leevendada, praegu tundub see jabur 

Merilin meenutab, et 12aastaselt alustas ta modellikarjääriga, mis oli võrdlemisi karm valdkond ja kiskus lahti nii mõnegi haava. „Tundsin, et pean kogu aeg kõigile meeldima ja olema perfektne. Sul ei tohtinud olla mitte ühtegi viga või kui olekski mingi viga, ei võta keegi sind vastu. Näiteks, kui ma ei armasta oma puusasid või rindu ja räägin sellest avalikult, on see justkui tabu,“ kirjeldab ta. Sellele järgnes tohutu pidutsemise periood: „Panin hullult pidu, jõin ja käisin igal nädalavahetusel klubides. Mulle meeldis oma muresid ja enesetunnet alkoholi ja peoga leevendada, mis praegu tundub nii jabur aga tol hetkel tundus see tavaline, ma isegi ei näinud seda sel moel. Ilmselt nagu iga teismeline sel ajal, kui oled elu avastamise faasis ja haavatav.’’