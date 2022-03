EKSPERT SELGITAB: mitmeid tuhandeid eurosid tuleks välja käia, et soetada kallimale sarnane kihlasõrmus nagu Anastassia Kovalenko-Kõlvartil?

Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Nädala algul tabas üldsust pommuudis – Tallinna meer Mihhail Kõlvart kosis linnavolikogu liikme Anastassia Kovalenko naiseks! Mõlemad osapooled on sealjuures oma eraelust kõneledes hoidnud äärmiselt tagasihoidlikku joont, mistõttu uudis paari ühisest armuõnnest mõjus eriti ootamatult. Küll võib uudishimulikum pilk märgata Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sotsiaalmeediasse postitatud fotosid imetledes, et naise kätt on tähenduslikku sõrmust meenutav ehe kaunistanud juba möödunud aastast. Õhtulehe palvel andis ehtekunstnik Tiia-Mai Tiikoja pildilt nähtavale sõrmusele oma hinnangu.