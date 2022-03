Vahur Kersna: ükski minu saatesari pole saanud läbi skandaalideta, nende taga on olnud ühiskonna ootus

Foto: Kollaaž (6 × erakogu)

„Ma tõesti ei mäleta, et ükski minu saatesari oleks kunagi päriselt saanud läbi ilma skandaalideta,“ tõdeb Vahur Kersna. „Käsi südamel – ma pole neid kunagi spetsiaalselt konstrueerinud, aga kuna minu DNAs pole ilmselt piisavalt alalhoidlikkust, siis need asjad lihtsalt juhtusid. Ja tõenäoliselt oli selle taga – et mitte öelda süüdi – ka ühiskonna ootus.“