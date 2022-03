Mis haigus on afaasia, mis sunnib Bruce Willist näitlemisest loobuma?

Bruce Willise (67) pereliikmed teatasid eile, et Hollywoodi superstaar on sunnitud üha süveneva haiguse tõttu näitlejakarjäärist loobuma. Kuulsat näitlejat on tabanud afaasia ehk kõnehalvatus.