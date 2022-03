Filmiakadeemia: Will Smith keeldus pärast löömist saalist lahkumast 

Oscarite ligi saja-aastase ajaloo suuremaid skandaale – superstaar Will Smithi raevumine Rocki peale, kes heitis nalja tema alopeetsiahaige naise Jada Pinkett Smithi kiilaspea üle – ei ilmuta vaibumise märke. Kuldmehikeste jagamist korraldavale filmiakadeemiale on ette heidetud, et vägivallatsejat saalist välja ei saadetud. Kuid värske avalduse kohaselt keeldus Smith lahkumast.