ARVUSTUS | Kuidas isake Päts wabariiki ehitas 

Kuhugi pole kadunud häälepaelad, mis meenutavad heldimusega möödunud riigikordi. Põhjused on erinevad: siis oldi noored, siis oli „kord majas“, siis oli olemas töökoht-elamispind jne. Sama kehtib ka nende kohta, kes elasid Eesti nn esimeses wabariigis. See oli aeg, kus peenhäälestuse asemel tegeleti riigi ülesehitamisega. Sellise romantilise lähenemisega pole vahet, kes oli riigi eesotsas. Rahvas meenutaks märgilist aega ikka ennekõike hea sõnaga – see on suur peatükk kogu Eesti ajaloos! Isamaa on kallis, patriotism pimestab.