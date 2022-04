ÕL TV „TÄHED RÄÄGIVAD“ | Astroloog Abhirama: „Planeedid ütlevad, et sõda on pigem pikaajaline. Mina näen leevendust alles aastal 2025." 

Abhirama tegeleb suurte poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste astroloogilise uurimisega. Ta on koostanud sünnikaarte nii riikidele kui ka ajaloos olulistele sündmustele ning on märganud, et suurte katastroofide või sõdade korral on ka planeedid alati halvaendelises seisus.

„Uuema aja astroloogias kasutame me ka asterdoide – need on nagu väikeplaneedid ning neile on antud nimesid nii mütoloogiliste tegelaste kui ka riikide, jõgede-järvede ja isegi tavaliste inimeste järgi,“ räägib ta. „Minu üks lemmik on muidugi asteroid Lucifer. Ikka sellepärast, et ta on mütoloogiline tegelane ja maailmas, kus me praegu elame, on luciferlikku hästi palju. Lucifer on tegelane, kes neid tumedaid tegusid teeb.“