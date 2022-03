EESTI PÄÄSTAB MAAILMA? Maailmakuulus prohvet ennustas kaheksa aastat tagasi: „Eestlaste palve peatab vene deemonliku jõu!“ 

KAS EESTI PÄÄSTAB MAAILMA? Kim Clement ennustas, et tänu eestlaste palvetele kaotavad deemonlikud jõud oma väe. Foto: YouTube/kuvatõmmis

Nüüdseks taevastele teedele suundunud Lõuna-Aafrika laulja, prohvet ja jutlustaja Kim Clement kuulutas sõda Venemaa ja Ukraina vahel ette juba aastaid tagasi. Tema ennustuste järgi peaks sõja otsustav pöördepunkt saabuma üsna varsti. Eriti kummaline on aga see, et mitmes oma ettekuulutuses nimetab Clement maailma päästja ja kõige suurema kangelasena just väikest Eesti rahvast.