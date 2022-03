Foo Fighters katkestas trummari surma järel kontserditurnee 

Foo Fighters teatas turnee katkestamisest sotsiaalmeedias. „Meil on kahju ja oleme samamoodi nagu teiegi pettunud, et me ei näe üksteist, nagu plaanis oli. Kasutagem seda aega selleks, et leinata, hingehaavu ravida, oma kalleid kaissu võtta ning tunda rõõmu kogu muusika ja kõigi mälestuste eest, mis me üheskoos teinud oleme.“