Jim Carrey oleks Smithile kõrvakiilu eest 200 miljoni dollari kohtuasja väänanud 

60aastane Carrey kommenteeris Oscarite jagamise suurimat skandaali galajärgsel hommikul CBSi saates. Ta ei pea õigeks, et Chris Rock rünnakule ametlikku pööret ei andnud. „Mina oleksin täna hommikul kuulutanud, et kaeban Willi 200 miljoni dollari eest kohtusse,“ vahendab New York Post Carrey sõnu. „Sest see video jääb igaveseks alles. See on kõikjal. See solvang kestab veel väga pikka aega.“

Carrey ei pea õigeks põhjendada Smithi vägivaldsust oma naise kaitsmisega - Jada Pinkett Smith kannatab juuste väljalangemise all ja on end seetõttu kiilaks ajanud. USA meedias on märgitud, et Smith on viimasel ajal lühikese süütenööriga olnud. Põhjuseks peetakse tema ja Jada abieluprobleeme - mõni aasta tagasi selgus, et naisel oli vahepeal noor armuke.

„Olukord ei eskaleerunud,“ toonitab Carrey. „See tuli täitsa eikusagilt, sest Willi sees kobrutab midagi. Tal on närv püsti. Ja ma tõesti soovin talle kõike kõige paremat, ausat. Mul pole Will Smithi vastu midagi. Ta on teinud suurepäraseid asju, aga see ei olnud temast kena.“