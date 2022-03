Alec Baldwini naine Hilaria ootab seitsmendat last

Mullu sügisel filmi „Rust“ võtteil kogemata operaatori tapnud Alec Baldwini eraelus on häid uudiseid - tema naine Hilaria katkestas eile mitu nädalat kestnud sotsiaalmeediapausi, andmaks teada, et nad ootavad seitsmendat ühist last.