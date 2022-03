ÕNNESOOVID! „Naabrist parema“ Kert ja Anna-Liisa said lapsevanemateks: tütar sai väga haruldase nime 

Noored jutustasid, et koos kasvatavad Anna-Liisa 7aastast tütart ja mõistavad teineteist vähem kui poolelt sõnalt - nagu tunneksid nad juba terve elu. Nad on perfektsionistid, kes hindavad kõrgelt nii maja kena välimust kui ka hästi läbi mõeldud tehnilisi võimalusi. Kert on lõpetanud TalTechis mehaanikainseneri eriala cum laude ning tema jaoks on põnevate tehniliste lahenduste arendamine meelikõditavaks hobiks. Kui on miski, mis eksisteerib vaid tema peas või arvutiekraanil, pole Kerdi jaoks probleem see 3D-printeriga tõelisuseks muuta. Anna-Liisa tegeleb aga kirglikult naistemoega ja veab e-poodi Harakas.