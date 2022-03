HÜVA NÕU | Kuidas end võitle-põgene-tardu režiimist välja tuua? 

Dalí sõnab, et eneserahustamise tehnikad on olulised ka selleks, et aidata teisi. Näiteks lapsi, kes näevad uudiseid ja on ärevil selle üle, mis maailmas toimub. „Teismelised ei oska ärevust maandada ja me vanematena saame neid aidata. Näiteks eeskujuga, et oleme ise sisemises rahus ja oskusega jagada neile ka õpetusi nii, et ka nemad saaksid iseennast aidata,“ selgitab ta.