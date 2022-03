INTERNET EI UNUSTA: Will Smith ilgub vanas videos kiilaspäise mehe üle 

Smithi on laialdaselt kritiseeritud, kuid paljude meelest tegi ta oma naise au kaitstes õigesti - Jada kannatab alopeetsia all, mille tagajärjel tal on juuksed laiguti välja langenud. Lõpuks loobus näitlejanna võitlusest ja ajas pea kiilaks. „Mu käitumine eilsel filmiakadeemia auhindade jagamisel oli vastuvõetamatu ja andestamatu,“ ütleb Smith avalikus pöördumises. „Minu kulul heidetud naljad käivad selle ameti juurde, kuid nali minu Jada haiguse aadressil tundus mulle talumatu ja ma reageerisin emotsionaalselt.“

Kuid selgub, et Will ise on aastaid tagasi kiilaspäise mehe üle nalja heitnud. „Ta peab igal hommikul pead vahatama,“ lõmpsis Smith 1991. aastal Arsenio Halli telesõus bassimängija John Williamsi aadressil. Väidetavalt kannatas muusik samuti alopeetsia all.