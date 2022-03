GALERII | Festival „Sounds of Estonia“ tõi Londonis publikule pisarad silma 

Mari Kalkun. Foto: Matthew Johnson

Mari Kalkun, kes oli üks Londonis eesti muusikale pühendatud festivali esinejatest, ütleb muljeid jagades: „Üks mõte, millele ma festivalil jõudsin, on see, et muusika kaudu saame kõnelda sellest, mis sõnadesse ei mahu. See, mis praegu Ukrainas toimub, lihtsalt ei mahu sõnade sisse. Muusika on oluline – mitte vaikida, vaid edasi laulda, edasi jagada ja luua. Kõigest hoolimata.”