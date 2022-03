Voogedastusplatvorm Disney+ on Eestis kättesaadav alates 14. juunist 

Kasutajatel on juurdepääs näiteks produtsendi ja kirjaniku Jon Favreau kriitikute poolt tunnustatud sarjadele „The Book of Boba Fett“ ja „The Mandalorian“. Lisaks saab vaadata Marvel Studios’i sarja „Moon Knight“, mille peaosas kehastab Oscar Isaac leebeloomulist kingipoe töötajat Steven Granti, keda kimbutavad mälukaotused ja mälestused teisest elust.

Samuti on platvormil Oscarile nomineeritud „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ peaosas Simu Liu ja Awkwafinaga.