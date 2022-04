Nõia-Ints plaanis enne surma abieluettepanekut? Mehe armukeseks tembeldatud kahe lapse ema: olin ta kinnisidee, kuid meil polnud romantilisi suhteid 

„Ma sain teada, et ta armastab mind. Mõtlesin, et lähen sinna ja pakun talle abi. Mis siis, et ma kartsin teda. Mul pole kunagi olnud eksvangist sõpra. Tundsin, et mul on vaja temaga rääkida, sest mina olin see, kes saatis pildid minu ja Indreku vahelistest vestlustest tema naisele. Olin valmis teda aitama, et talle korter leida. Seitse minutit hiljem oli kõik,” meenutab Kristiin (25) saatuslikku neljapäeva, mil Indrek suri. „Ma olen nii katki,“ lisab Indreku surma raskelt üle elav naine, kes näeb juhtunus süüd ka iseendal.