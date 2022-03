KÕRVAKIILUSAAGA: Will Smith palub avalikult andestust, juutuuber pakub Smithile ja Rockile 30 miljonit poksimatši eest 

Hollywoodi superstaar Will Smith tõttas Oscarite jagamisel lavale ja kostitas kõrvakiiluga koomik Chris Rocki, kes oli heitnud nalja tema naise kiilaspea üle. Jada Pinkett Smith kannatab juuste väljalangemise all. Väidetavalt polnud Rockil aimu, et Smithi naine on alopeetsiahaige.

Mõni minut pärast intsidenti võitis Will parima meespeaosatäitja Oscari. Tänukõnes palus ta vabandust küll Ameerika filmiakadeemialt, küll kaasnominentidelt, kuid mitte mehelt, keda ta oli rünnanud. Nüüdseks on Smith Rockilt avalikult andestust palunud.

Ta kirjutas: