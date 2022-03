Mari-Liis Lill: „Mõned kolleegid ei tulnud teatripäevale, sest see toimub Vene Teatris. Kahju.“ 

„See, mis toimub kodudes ja mis puudutab lähisuhtevägivalda – just n-ö tänu pandeemiale on need probleemid hoogu juurde saanud. Sest inimesed veedavad rohkem aega koduseinte vahel ning neil on vähem aega otsida abi. Ma üldse ei kahtle, et vaid surmast ja hävingust kõnelevad igapäevauudised mõjutavad meid kõiki. Kahjuks usun, et vägivald sünnitab vägivalda. Kindlasti pole meie olukorrad kodudes läinud kergemaks,“ räägib Lill.