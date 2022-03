Ivar Põllu: „Olen väga pettunud žüriis. Lõpuks anti preemia ikka mingile vanamehele!“ 

Ivar Põllu Foto: Erki Pärnaku

„Kolmas kord,“ muheleb lavastaja ja Tartu Uue Teatri liider Ivar Põllu. Tõepoolest, aastal 2011 sai ta lavastuse „Ird, K.“ eest Eesti teatriliidu algupärase dramaturgia auhinna ning aastal 2013 lavastuse „Vanemuise biitlid“ eest. Nüüdne lavastajaauhind „Serafima + Bogdani“ puhul on kolmas, mis tähendab, et klaasiseid Teodori silmi on selle mehe riiulil juba kolm.