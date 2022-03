Liis Aedmaa: see, et kahes teatris tuli korraga lavastus lähisuhtevägivallast, ei ole halb, vaid pigem hea

Liis Aedmaa Foto: Aldo Luud

„See, et ka noorsooteater plaanib lavastust lähisuhtevägivalla teemadel, tuli meile üllatusena, me ei teadnud, et noorsooteater on sama mõtte peale tulnud,“ meenutab Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa, kes koos kolleeg Laura Kallega tõi Viljandi teatris publiku ette lavastuse „Kui sa tuled, too mul lilli“. Samal ajal, kui noorsooteatri kolleegid tulid välja samateemalise lavalooga.