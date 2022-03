VIDEO | LÕUAHAAK OSCARI-GALAL: Will Smith virutas tema naise kiilaspea üle ilkunud koomikule vastu lõugu

Tänaöisel Oscarite jagamisel ei saanudki parima filmi auhinda suurfavoriit „Koera vägi“, kuid filmiakadeemia otsuse analüüsi varjutab laval peetud kisma: Will Smith sattus raevu, et koomik Chris Rock tema naise Jada kiilaspead pilkas, ja suundus avalikult arveid klaarima. Oli see tohlakas tõemeeli antud või efektne trikk Oscari-gala kahanenud populaarsuse upitamiseks?