Teatripäev Vene Teatris: „Jah, meil on siin täna pidu, aga ei saa midagi parata, mõtted on tahes-tahtmata Ukrainas.”

Foto: Erki Pärnaku

„Mulle on tänane õhtu väga oluline, sest 25 aastat tagasi, 27. märtsil 1997 astusime koos Indrek Saarega teatriliidu aastapreemiate kätteandmisel Rakveres esimest korda avalikkuse ette kaduvikumeestena,“ ütleb lavastaja Üllar Saaremäe. 27. märts 2022 pole vähem oluline, sest just Saaremäe lavastada on teatripäeva galakontsert Vene Teatris. Majas, mida võib julgelt pidada Eesti kõige glamuursemaks.