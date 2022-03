Telelegend Mati Narusk kirjutas erootikasugemetega raamatu: „Eks mõni võib nüüd mõelda, et olen hulluks läinud.“ 

„Minus on slaavi temperamenti ja mind on alati huvitanud elu värvikirevus,“ põhjendab pikaaegne telemees ja maaelu kajastanud kultussarja „Viljaveski“ legendaarne saatejuht Mati Narusk, miks ta nüüd, 81aastasena, on võtnud sihikule elu salajasemad ja varjatumad sopid ning üllitanud pikantsetest lühijuttudest koosneva raamatu „Kirgede karussell“, mida ise nimetab naljatledes 40 halliks varjundiks. Pikkade teleaastate jooksul salvestus tema ajukurdudesse kohtumisi inimestega, kelle tundeelust on mõndagi huvitavat meenutada. Need lood on ta vaatlejana fantaasiasousti kastnud ja ridade vahele peitnud ka fragmente enda elust.