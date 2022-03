HÜVA NÕU | Miks on oluline see, kuidas meie eest lapsepõlves hoolitseti? 

Bruce D. Perry ja Oprah Winfrey kirjeldavad raamatus „Mis sinuga juhtus?“ murrangulist ja tähendusrikast lähenemist traumade käsitlusele, mis võimaldab „Mis sul viga on?“ asemel nüüd küsida „Mis sinuga juhtus?“. Oprah selgitab, et on intervjueerinud üle 50 000 inimese ja peaaegu neljakümne aasta jooksul on püsinud muutumatuna ühine nimetaja – me kõik tahame teada, et see, mida me teeme, ütleme ja kes oleme, on tähtis.