KEVADE ARMUHOROSKOOP | Planeedid panevad Veevalaja armuelu õitsema 

Eraelule tasub rõhku panna, sest armastuse ja raha koha pealt võib see aasta ajalukku minna. 6. märtsist 14. aprillini on sinu märgis sõdalasplaneet Marss, 6. märtsist 5. aprillini armuplaneet Veenus. Marss käsutab enesekindlust ja seksuaalenergiat. Kui tema on su märgis, pole sul tööl enesekehtestamisega probleeme. Magamistoas armastad uusi asju katsetada.