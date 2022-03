KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kaljukits lasku pingul ohjad lõdvemaks 

Foto: Vida Press

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar) on loomult liider ja tal on peaaegu alati õigus. Kõigutamatut ja enesekindlat imagot tahad sa ka säilitada. Kuid sel aastal nõuab tähtede seis, et sa omaenda tunded esikohale seaksid. Kui palju su õnnetundest on siirast, kui palju sõltub teiste arvamusest?