KEVADE ARMUHOROSKOOP | Täiskuu tõttab Amburi unistusi täitma 

Kuid pea ekstraverdina siiski meeles, et rahulik ei võrdu ebahuvitavaga. Ära saada elutervet suhet hingusele vaid seetõttu, et sul on igav. Selle asemel koosta tänunimekirju, tuletamaks endale meelde, kuidas sul on vedanud. Ja kui tunned, et su elust on midagi puudu, võivad su soovid tõeks saada, kui 14. juunil saabub sinu sodiaagimärki täiskuu.