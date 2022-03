KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kaalusid võivad oodata armuavaldused 

Aasta algul oli su valitsev planeet Veenus retrograadis. Kuna ta valitseb armastust, ilu ja küllust, tundsid arvatavasti, et su sära on tuhmunud. Õnneks oli see lihtsalt kosumiseks ja nii armu- kui töösihtide seadmiseks mõeldud ajajärk, mis andis teed üksmeelele nii armuelus kui tööl. Aasta lõpus on abielule ja perele orienteeritud asteroid Ceres Kaalude märgis.