KEVADE ARMUHOROSKOOP | Sodiaagi tervendaja Neitsi peab nüüd ennast poputama 

Need raskendavad suhtlust, põhjustavad piinlikke trükivigu või näiteks lembekirja saatmist valele inimesele. Ka kurikuulsad eksid võivad end üle pika aja ilmutada. Kuna Merkuur on su valitsev planeet, räsivad tänavused retrograadid just sind iseäranis palju. Kontrolli peenikes kirja, asu aegsasti teele ja ära vasta mürgikeelse ekskallima sõnumitele. Selline periood on tänavu 10. maist 3. juunini.