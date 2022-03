NUKUTEATER 70: nukkude seas on olnud nii Miki-Hiir kui ka hallitanud leivatükk 

„Nukud ja näitlejad sulanduvad laval ühte, vahel on nukk nii köitev, et ma ei pane tema juures olevat näitlejat tähelegi. See on ka põhjus, miks on raske tuua välja lemmiknukunäitlejat. Näitleja loob koos nukuga tegelaskuju karakteri ja räägib loo. Nii on nukud laval justkui elus,“ kõneleb Iti Niinemets (30), kes on Eesti Noorsooteatris (endise nimega Nukuteatris) töötanud peaaegu 11 aastat. Teater ise on aga juba 70 aastat vana – 1952. aasta 23. märtsil toodi seal esimese päris oma lavastusena päris oma lavale „Ninatark jänku“.