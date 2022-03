KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kaksikuid tiivustab jumalik naiselikkus 

8. veebruaril sisenes su märki asteroid Ceres, kes püsib seal 15. maini. Cerest seostatakse tavaliselt jumaliku naiselikkusega, mida leidub meis kõigis sugupoolest olenemata. Ceres valitseb lapsevanemaks olemist, toitu ja kosutust ning pereelu. Ära muretse, see ei tähenda survet titeteole asuda, kui sa selleks valmis pole. Kuid kodune elu kulgeb mõnusalt. Võimalik, et kolid partneriga kokku, leiad uue kodu või tahad lihtsalt linna peal pidutsemise asemel oma pesas mõnuleda. Ära karda, et sind selle aja jooksul unustatakse – see on võimatu!