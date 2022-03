KEVADE ARMUHOROSKOOP | Jäära ootab uute alguste aeg 

Tulemärgina januned tähelepanu ja väärid seda, sest oled optimistlik, vapper ja inspireeriv. 27. märtsil siseneb su märki kommunikatsiooniplaneet Merkuur ja jääb sinna 10. aprillini. Tunned, et suhtlus sujub ning nii sõbrad kui kallimad reageerivad kiirelt su sõnumitele. See on õige aeg sünnipäevakutsete väljasaatmiseks. 2022. aastal tuleb rõõmustada elu üle ja su lähedased on pidustusteks valmis.