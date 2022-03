Aktivistid koguvad allkirju Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelustamiseks 

Rahvaalgatus.ee portaalis loodud petitsioonile oli laupäeva hommikul allkirja pannud 54 inimest ja puudu oli veel 4335 inimese toetus.

Petitsiooni algatustiimi liige, Ukraina kontrollikoja jurist ja siiani ka Ukrainas viibiv Sofia Kostytska märkis, et kurjusele vastu astumine tähendab ka sanktsioone ja propagandistide eemal hoidmist. „Ärge lubage Kirkorovi Tallinna. Ukrainal on vaja selget toetust igas otsuses – palun tühistage kontserdi toimumine,“ sõnas Kostytska.

Tallinna linnavalitsusele ja Tallinna linnavolikogule saab petitsiooni esitada siis, kui see on kogunud vähemalt ühe protsendi omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkirjadest, s.o umbes 4000 häält.

Piletimüük juba mitu nädalat pausil

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on Venemaa estraadistaari Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdile piletimüük ajutiselt peatatud. Seda põhjusel, et Piletilevi ootab infot kontserdi toimumise võimalikkuse kohta nii kultuuriministeeriumilt kui ka kontserdi korraldajalt. „Piletiostjate jaoks oleks vaja selgust, kas toimub või ei toimu, keelatakse või ei keelata,“ ütleb Piletilevi Groupi juhatuse esimees Sven Nuutmann möödunud nädalal Õhtulehele.

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Hannus Luure sõnul pole kõnealune otsus aga valitsuse teha. „Eesti riigis ei otsusta valitsus, milline esineja sobib või ei sobi lavale astuma – need otsused peavad tegema korraldajad ise,“ kommenteeris ta. „Erakorraldajad peavad hindama olukorda Ukraina kontekstis ning nende endi sotsiaalset vastutust, kui nad ühe või teise päritoluga artisti või kollektiivi ülesastumisi praegu korraldavad. Siin on selge seos iga korraldaja äririskidega. Riiklikul tasemel on peatatud igasugune rahvusvaheline koostöö Venemaaga, mida koordineeritakse riiklike kokkulepete alusel avaliku raha eest,“ lisas Luure.