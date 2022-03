USA bändi Foo Fighters trummar leiti hotellitoast surnuna 

Foo Fighters kirjutab Twitteris, et Hawkinsi surm on bändi ja mehe perekonna jaoks traagiline sündmus. „Tema muusikaline vaim ja nakkav naer elab meis kõigis edasi. Meie südamed on tema perekonna, naise ja lastega. Me palume, et austaksite perekonna privaatsust sellel keerulisel ajal,“ teatab ansambel Twitteris.