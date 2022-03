ENNE JA NÜÜD: Mindy Kaling demonstreerib võimsa kaalulanguse tulemust 

Aastaid stsenaristina tegutsenud näitlejanna on rääkinud, kui valusalt talle mõjus ühe kunagise kaasstsenaristi ettepanek muuta tema kehakaalu teemalised naljad käsikirja osaks. „See on mu suurim ebakindlus ja keegi võttis selle jutuks. See on väga valus,“ on Mindy öelnud.