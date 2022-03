"West Side Story" staar kutsuti pärast skandaali puhkemist lõpuks Oscarite galale 

Uustulnuka Rachel Zegleri (20) filmidebüüt „West Side Story“ Mariana oli nii võimas, et ta pälvis muusikalide ja komöödiate alajaotuses parima naispeaosatäitja Kuldgloobuse. „West Side Story“ läheb Oscarite jagamisele lausa seitsme nominatsiooniga, aga kui fännid sotsiaalmeedia vahendusel uurisid, mida Zegler galaks selga paneb, vastas ta: „Mind pole kutsutud, nii et ilmselt dressipüksid ja peika flanellsärgi.“

Kui fännid väljendasid oma šokki, tunnistas Rachel ka ise, et on pettunud. „Loodetavasti sünnib mingi viimase minuti ime ja ma võin meie filmi üle koha peal rõõmustada. Aga nii see elu juba kord on.“