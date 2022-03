PEREKOND HUBAISH! Eesti tüdrukust sai kohtinguäpis kohatud moslemi abikaasa: oleme tavaline eesti pere ja juba neli aastat õnnelikus abielus

„Ma üritasin üks aasta ramadani kaasa teha ja pidasin nädal aega vastu. Kauem ei suutnud ma seda Eestis teha. See oli väga raske, äratus oli kell neli-viis öösel, et viimast korda sööma minna. Järgmine päev läksin seitsmest-kaheksast kooli,“ meenutab Eesti neiu Kai-Liisel (23), kes võttis pärast moslemist poiss-sõbra Rayediga (28) leibade ühte kappi panemist mehe perekonnanime Hubaish ning on juba neli aastat õnnelik abielunaine.