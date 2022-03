„Ma ei teinud laval midagi erilist, ei visanud hundiratast. Võtsin telefonitoru ja panin hargile tagasi, kui korraga jalad alt läksid.“ 

„Kui õnnetus juhtus, oli otsekohe selge, et vajan kiirabi sekkumist ega saa edasi mängida,“ meenutab ta hetke, kui oli oma näitlejakarjääri jooksul esimest korda silmitsi olukorraga, kus piinav seljavalu jalad alt lõi. „Kahju oli küll. Saal oli publikut puupüsti täis, mida viimasel ajal nii harva juhtub, ning tahad anda endast parima. Aga pooleli see etendus jäi. Polnud üldse küsimust, kas jätkata või mitte. Närvivalu oli nii suur, et ei saanud edasi mängida. Ilmselt need, kes on pidanud sama läbi elama, saavad aru, millest räägin. Ei taha kellelegi sellist asja soovida.“