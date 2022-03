Sarah Pearse’i teose „Sanatoorium“ (Helios, 2022) peategelane Elin Warner on uurija, keda kummitab lapsepõlvest trauma, mida ta pole siiani lahendada suutnud – tema väikevend Sam suri segastel asjaoludel ning ta kahtlustab selles oma teist venda, Isaacit. Kui Isaac ja tema kallim Laure korraldavad uhkes hotellis kihluspeo, loodab Elin, et saab lõpuks tõele jälile ning tema süda rahu.

Kui aga Laure ühel õhtul kadunuks jääb ja veidi hiljem surnuna leitakse, tuleb Elinil taas töölainele suunduda. Kahjuks ei jää Laure ainsaks, kelle eluküünal Alpides kustub. Asjaolud muudab veel hullemaks lumetorm ja laviin, mis takistab kohalikel politseinikel hotelli pääsemast, et ohjad enda kätte haarata. Nii peabki Elin asja uurima hakkama. Pealtnäha süütute inimeste surmasid uurides jõuab ta peagi jälile võigastele tegevustele, mis omal ajal väidetavas tuberkuloosihaiglas aset leidsid. Muu hulgas on Isaac lõpuks nõus Elinile rääkima, mis siis ikkagi aastaid tagasi nende vennaga juhtus – ja tõde on šokeeriv.