Toomas Eduri elukaaslane Alena: sünnitusmajas läks kaua – Toomaseta oleks see päev olnud võimatu 

Alena sõnas Kroonikale antud intervjuus, et rasedus läks kaks nädalat üle tähtaja ning ka sünnitus ise kestis kaua. Elukaaslasest tundis ta sealjuures aga suurt tuge: „Toomaseta oleks see päev olnud võimatu. Iga tuhu ajal oli ta mu kõrval abistamas ja lõpus võttis ka ämmaemandate töö enda peale. Oli tunne, et me sünnitasime koos.“