„VAIMSELT TERVEKS“ | Annabeli võitlus piirialase isiksusehäirega: mul olid tugevad tujude kõikumised, mille ajendil tegin väga suuri otsuseid – näiteks võtsin tuhandeid eurosid laenu 

Annabel räägib, et piirialane (borderline) isiksusehäire hõlmab endas paljusid sümptomeid – sealjuures tujude kõikumist ja impulsiivsust. Tihti aetakse neid sümptomeid segi bipolaarse häirega. „Algul pandigi mulle bipolaarsuse diagnoos, ent mida rohkem teste mulle tehti, mida rohkem arstid ja psühholoogid mind kõrvalt jälgisid, saadi aru, et see pole õige diagnoos,“ räägib Annabel.